Mehmet Ali Karaboğa Kocasinan'a ilki yaşattı
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Mehmet Ali Karaboğa Kocasinan'a ilki yaşattı

Mehmet Ali Karaboğa Kocasinan'a ilki yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Mehmet Ali Karaboğa, Gençler Milli Takım Seçmelerindeki performansıyla Kayseri tarihine geçti.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Mehmet Ali Karaboğa, Gençler Milli Takım Seçmelerindeki performansıyla Kayseri tarihine geçti. Karaboğa'nın elde ettiği başarı sayesinde, Milli Takıma ilk defa Kayseri'den bir erkek sporcu katılmayı hak kazandı ve Bulgaristan'da yapılacak olan Gençler Balkan Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil edecek. Her zaman spora ve sporcuya destek veren ve birçok spor yatırımlarına imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarıdan dolayı Mehmet Ali Karaboğa'yı tebrik ederek, "Spor yatırımlarımız, başarılarla taçlanıyor" dedi.

Spora ve sporcuya her zaman destek olan Başkan Çolakbayrakdar "Kocasinan Belediyesi olarak sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için spora büyük önem veriyoruz. Bundan dolayı her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her alanda yetişmelerini sağlamak adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Sportmen ve centilmen bir anlayış içerisinde evlatlarımız yetişirken diğer taraftan da eğitimlerini en güzel şekilde yerine sürdürmektedirler. Masa tenisindeki mücadele eden sporcularımız bunun en büyük örnekleridir. Gençlerimize imkan sağlandığında nasıl başarılı olduklarını görüyoruz. Masa tenisi takımımız bizi sürekli gururlandırıyor. Takımımız ve Milli sporcularımız, elde ettiği başarılar sayesinde adlarını tarihe altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Kocasinan Belediyesi olarak spora yaptığımız hizmetler, meyvelerini en güzel şekilde veriyor. Sportif alanda birçok branşta başarı üstüne başarı elde ediyoruz. Bilindiği üzere kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde Türkiye sıralamasında en başarılı il unvanını taşıyor." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Mehmet Ali Karaboğa Kocasinan'a ilki yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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