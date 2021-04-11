Mehmet Ak: "Kazanmak çok önemliydi"
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Mehmet Ak: "Kazanmak çok önemliydi"

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Mehmet Ak: 'Kazanmak çok önemliydi'

Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, 2-1 kazandıkları Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu maçı kazanmak çok önemliydi.

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Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, 2-1 kazandıkları Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kalan haftaların tamamını kazanırsak 'Zor ama imkansız değil' cümlesini gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Ankaraspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "Bizim için ligin devamını nasıl oynayabileceğimiz bir maçtı. Şartlar ne olursa olsun galip gelmek gerekiyordu ve bunu başardık. Bu galibiyet bize Altay maçı için moral olacak. O maçı da kazanırsak çok farklı hedefler koymayı somut hale getirebiliriz. 2-0'dan sonra 3 veya 4'ü bulabilirdik. Ligin ayağı kısalıyor. Bütün takımlar zorlu maçlar oynuyor. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kalan haftaların tamamını kazanırsak 'Zor ama imkansız değil' cümlesini gerçekleştirmiş olacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah Perşembe günkü Altay maçını da kazanarak yolumuza devam ederiz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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