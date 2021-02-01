Medipol Başakşehir Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı
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Medipol Başakşehir Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı

01.02.2021 10:30 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:36

İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye gönderen Medipol Başakşehir, milli oyuncunun boşluğunu doldurdu. Turuncu-lacivertli takım, Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye ile 4,5 yıllığına anlaştı.

İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye gönderen Başakşehir, yerine Süper Lig'de kendisini gösteren Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ile anlaştı.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

Burundili oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Başakşehir ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Başakşehir, bu transfer karşılığında Başakşehir'e Azubuike Okechukwu ile birlikte 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

22 yaşındaki oyuncu, sezon başında Burundi'nin Black Eagle takımından 45 bin euroya alınmıştı.

Medipol Başakşehir Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı
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