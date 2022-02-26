Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, çok üzücü ve beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi.

Sözer, maçın ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çok üzücü bir mağlubiyet oldu. Beklediğimiz oyunu oynayamadık. Çok istekliydik, takımı hazırladık ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Geldiğimizden beri en kötü maçı yaptık. Çok büyük bir şansımız vardı, 1-0 öne geçtik, ikinci üçüncü pozisyon da geldi. Golleri atamadık, sonra iki kontrataktan maçı elimizden verdik. İkinci yarı baskı yaptık ama çok pozisyon bulamadık. Bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Analiz yapacağız, eksiklerimizi bulmaya çalacağız. Beşiktaş maçına hazırlanacağız."

Erdinç Sözer, ilk yarıda oyundan aldıkları Pizzi'nin sakatlığının bulunmadığını, teknik bir karar olduğunu açıkladı.