Medipol Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı
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Medipol Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı transfer ettiğini açıkladı.

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren milli oyuncu Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, serbest statüde olan milli futbolcu Şener Özbayraklı'yı iki yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.Uzun yıllar Türkiye'nin önemli kulüplerinde oynayan milli futbolcu Şener Özbayraklı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

2017-2018 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman ile Fenerbahçe'de birlikte çalışan 31 yaşındaki oyuncunun, deneyimli teknik adam ile turuncu-lacivertli kulüpte de yolları kesişmiş oldu.

Medipol Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı
Medipol Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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