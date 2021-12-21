Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor maçından notlar

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında GZT Giresunspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli takımın, ligin 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta ilk 11'de yer alan kart cezalısı Leonardo Duarte'nin yanı sıra Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Nacer Chadli'nin yerine Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Luca Lima ve Deniz Türüç ilk 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci kadroya dahil edilmedi.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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