Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 3-0 yendi

07.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:08

Süper Lig'in 25. haftasında lider Başakşehir, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadeleyi turuncu-lacivertli takım 3-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 40. dakikada Demba Ba, 57. dakikada Enzo Crivelli ve 90+3. dakikada İrfan Can ile geldi. Başakşehir'de Epureanu 83. dakikada kırmızı kart gördü.

BAŞAKŞEHİR HAFTAYA TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Puanını 52 yapan Başakşehir liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 34 puanda kaldı. Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir deplasmanda Trabzonspor ile dev maçta karşı karşıya gelecekken, Göztepe ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.