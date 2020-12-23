Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı sonrası patlak top görseli paylaştı
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Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı sonrası patlak top görseli paylaştı

23.12.2020 22:42 | Son Güncelleme: 23.12.2020 22:54

Fenerbahçe'ye 4-1 kaybettikleri maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Medipol Başakşehir'in patlak top görseline yer vermesi dikkat çekti.

Medipol Başakşehir'den, Süper Lig'in 14. haftasında kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Maçın 6. dakikasında Mahmut Tekdemir ile öne geçen turuncu-lacivertliler Nazım, Tisserand, Hustavo ve Mert Hakan'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Başakşehir'de ayrıca teknik direktör Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı sonrası patlak top görseli paylaştı

İMALI PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından Başakşehir'den imalı paylaşım geldi. Maç sonu paylaşımında turuncu-lacivertliler patlak top kullandı.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı sonrası patlak top görseli paylaştı
Haber Yorumları (1)
VATANDAŞ.: mili takımı bir alt lige düşürmüş bir federesyon var sizler hala neyin hesabını yapıyorsunuz isterse hepsi bir alt lige düşsün bu seyirci bunları unutmaz??????????
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