Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı sonrası patlak top görseli paylaştı

Medipol Başakşehir'den, Süper Lig'in 14. haftasında kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Maçın 6. dakikasında Mahmut Tekdemir ile öne geçen turuncu-lacivertliler Nazım, Tisserand, Hustavo ve Mert Hakan'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Başakşehir'de ayrıca teknik direktör Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İMALI PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından Başakşehir'den imalı paylaşım geldi. Maç sonu paylaşımında turuncu-lacivertliler patlak top kullandı.