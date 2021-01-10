Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi
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Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi

10.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:06
Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Ankaragücü, sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmada kazanan taraf, Visca ve Demba Ba'nın golleriyle konuk Başakşehir oldu.

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Mustafa Dalcı'nın takımı MKE Ankaragücü ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı. 17. dakikada Edin Visca'nın golüyle öne geçen Başakşehir'e 20. dakikada Endri Çekici yanıt verdi.

Başakşehir'de 35. dakikada Nacer Chadli sakatlandı ve yerine Danijel Aleksic dahil oldu. İlk devre 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekipte ikinci devrede Gulbrandsen'in yerine oyuna dahil olan Demba Ba, 56. dakikada Başakşehir'i yeniden üstünlüğe taşıdı.

BAŞAKŞEHİR'DEN ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü 15 puanda kaldı ve bu sezonki 10. yenilgisini aldı. Başakşehir ise 22 puana yükselerek üst üste ikinci galibiyetine ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

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