Medipol Başakşehir'den, Mehmet Topal'a teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Medipol Başakşehir'den, Mehmet Topal'a teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Medipol Başakşehir'den, Mehmet Topal'a teşekkür Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona ererek takımdan ayrılan Mehmet Topal için teşekkür mesajı yayımladı.

- Medipol Başakşehir'den, Mehmet Topal'a teşekkür

İSTANBUL - Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona ererek takımdan ayrılan Mehmet Topal için teşekkür mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve hem sahadaki mücadelesi hem de saha dışındaki liderliğiyle kulübümüze önemli katkılarda bulunan Mehmet Topal'ın sözleşmesi sona ermiştir.

Türkiye'de üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını altın harflerle tarihe yazan; 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk ve tek Türk oyuncu olan Mehmet Topal, kulüp tarihindeki ilk şampiyonluğunda önemli pay sahibi olduğu Başakşehir ailesi için her zaman özel kalacaktır.

Türk futbolunun örümcek adamına kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Medipol Başakşehir'den, Mehmet Topal'a teşekkür
Medipol Başakşehir'den, Mehmet Topal'a teşekkür
Medipol Başakşehir'den, Mehmet Topal'a teşekkür
Medipol Başakşehir'den, Mehmet Topal'a teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Başakşehir, Mehmet Topal ile yollarını resmen ayırdı
Başakşehir, Mehmet Topal ile yollarını resmen ayırdı
Bu iddia Süper Lig'i sallar! Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine Fatih Terim düşünülüyor
Bu iddia Süper Lig'i sallar! Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine Fatih Terim düşünülüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Sedat Peker Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Kenan Doğulu Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Medipol Başakşehir'den, Mehmet Topal'a teşekkür - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 17:49:06. #1.15#

title