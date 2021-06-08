Medipol Başakşehir'den, Mehmet Topal'a teşekkür

- Medipol Başakşehir'den, Mehmet Topal'a teşekkür Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona ererek takımdan ayrılan Mehmet Topal için teşekkür mesajı yayımladı.

- Medipol Başakşehir'den, Mehmet Topal'a teşekkür

İSTANBUL - Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona ererek takımdan ayrılan Mehmet Topal için teşekkür mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve hem sahadaki mücadelesi hem de saha dışındaki liderliğiyle kulübümüze önemli katkılarda bulunan Mehmet Topal'ın sözleşmesi sona ermiştir.

Türkiye'de üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını altın harflerle tarihe yazan; 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk ve tek Türk oyuncu olan Mehmet Topal, kulüp tarihindeki ilk şampiyonluğunda önemli pay sahibi olduğu Başakşehir ailesi için her zaman özel kalacaktır.

Türk futbolunun örümcek adamına kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı