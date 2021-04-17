Medipol Başakşehir'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Medipol Başakşehir bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Başakşehir'in yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-10 PSR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe, 18 Nisan Pazar günü 19:00'da deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.