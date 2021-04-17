Medipol Başakşehir'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Medipol Başakşehir'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Medipol Başakşehir bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Başakşehir'in yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-10 PSR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe, 18 Nisan Pazar günü 19:00'da deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Süleyman Hurma kimdir? Süleyman Hurma biyografisi nedir?
Süleyman Hurma kimdir? Süleyman Hurma biyografisi nedir?
Fenerbahçe - Gaziantep FK Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Fenerbahçe - Gaziantep FK Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Diego Ryan Babel Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 19:56:32. #1.14#

title