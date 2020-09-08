Başakşehir, Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak
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Başakşehir, Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, sürpriz bir transfere imza atıyor. Tottenham ve Monaco gibi üst düzey takımların formasını giyen ve geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ın transferi için büyük çabalar harcadığı Nacer Chadli, Başakşehir ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

08.09.2020 10:13 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:40

Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Nacer Chadli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.

Başakşehir, Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
GULTEPELİ BJK: Biravoloo beşik daş dahacokk armutttoplar tiransferi sakizyapmadan yapicann öylekonuşucann digerlerinedeböyüklerrre dersss olsun
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