Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael'i renklerine bağladı
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Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael'i renklerine bağladı

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira da Silva'yı kadrosuna dahil etti.

Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael'i renklerine bağladı
08.09.2020 18:11 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:08

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira da Silva'yı kadrosuna dahil etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Mesut Altan ve üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün katıldığı törende 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sağ bek mevkisinde oynayan Rafael'in Medipol Başakşehir'de 4 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Rafael, profesyonel kariyerinde İngiltere'nin Manchester United ve Fransa'nın Olympique Lyon takımlarında forma giydi.

Kaynak: AA

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