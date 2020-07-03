Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu takımda tuttu Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Medipol Başakşehir, kiralık futbolcusu Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu takımda tuttu. 22 yaşındaki orta sahayla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, yeni sezon transfer çalışmalarına da başladı.

Başakşehir, Alman ekibi Hamburg'dan kiralık olan Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı. 22 yaşındaki orta sahayla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp, yaptığı açıklamayla transferi resmiyete kavuşturdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır. Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız'da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan'a başarılar diliyoruz."

Karlsruhe altyapısında başladığı kariyerine Stuttgart'a giderek devam eden Berkay Özcan, daha sonra Hamburg'a imza atmış ve Eylül ayında Başakşehir'e kiralanmıştı.

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde bu sezon toplam 23 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.