Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe, Mahmut'u ve İrfan'ı istedi ama göndermedik Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada tarihi başarınının kilit isimlerinden olan Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'nin her iki oyuncuyu da istediğini dile getirdi.

2019/20 Süper Lig sezonunda Medipol Başakşehir'in tarihi şampiyonluğu gündemden düşmezken kulüpte yer alan futbolcular da büyük ekiplerle anılıyor. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise şampiyonluğun kilit isimleri Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci hakkında konuştu.

NTV'de %100 Futbol programına katılan Gümüşdağ, her iki oyuncuyu da Fenerbahçe'nin istediğini fakat ikiliyi takımdan göndermediklerini söyledi ve "Fenerbahçe Mahmut'u da istedi, İrfan'ı da istedi ama hiçbirini göndermedik. Mahmut'a sormadık, bizimle olmak istediğini biliyorduk" dedi.

SEVILLA İSTİYOR

Başkan Gümüşdağ, İrfan Can'a İspanyol devi Sevilla'nın talip olduğunu da açıklayıp "İrfan Can'ı Sevilla da takip ediyor. Şimdilik aramızda. Ancak hayalini Avrupa'da kurmasını söyledik" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN İSPANYA DAHA UYGUN"

Endülüs ekibinin ilgisinin bulunduğu İrfan Can da aynı programda La Liga'nın kendisi için daha uygun olduğunu belirterek "3 senedir gidip gidip sonlarda veriyorduk şampiyonluğu. Başkan ile sezon başında sözleşme imzalarken, şampiyon olup Avrupa'ya gideceğim diye söz vermiştim. Başkan da öyle bir şey olursa izin veririm demişti. İspanya Ligi'ni istiyorum. Hedefim o. İspanya'da oynadıktan sonra daha üst seviye takımlarda da oynamak isterim. İngiltere Ligi'ni kendime zor görüyordum tempolu diye ama sonra Burnley ile bir maç oynadık, daha kolay çalım yiyen oyuncular var. Benim için İspanya'nın daha uygun olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

CLICHY İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Sol bek gündemlerinde Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın olmadığını söyleyen Gümüşdağ, deneyimli oyuncu Gael Clichy ile yeni sözleşme için görüştüklerini "Hasan Ali Kaldırım şu anda gündemimizde yok ama olabilir de. Gelen zaten Clichy'nin arkasına gelir. Clichy'nin sözleşmesi bitti ve kendisiyle görüşüyoruz. O da kalmak istiyor" sözleriyle duyurdu.