Medipol Başakşehir, Aziz Behich'i Transfer Etti
Medipol Başakşehir, PSV'de forma giyen ve adı Beşiktaş ile anılan Aziz Behich'i transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, ilk resmi transferini yaptı. İstanbul ekibi, PSV forması giyen Aziz Behich'i kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Medipol Başakşehir'in, Türkiye'de daha önce Bursaspor'da oynayan Aziz Eraltay ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
YORUMLAR (6)
-
hayırlı olsun.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırİMAMOĞLU: Aynen.1 Yayından Kaldır
-
kırıkları toplamaya devam edin bakalım seneye de şamarı yiyeceksiniz tek buyuk var bu ligde galatasaray gerisi hikayeCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
cengizin parasını hala bitiremedilerCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Ula seneye dağılırsınız çocukların günahına girmeyinCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır