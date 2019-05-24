Medipol Başakşehir, Aziz Behich'i Transfer Etti

Medipol Başakşehir, PSV'de forma giyen ve adı Beşiktaş ile anılan Aziz Behich'i transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, ilk resmi transferini yaptı. İstanbul ekibi, PSV forması giyen Aziz Behich'i kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Medipol Başakşehir'in, Türkiye'de daha önce Bursaspor'da oynayan Aziz Eraltay ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Medipol Başakşehir, Aziz Behich'i Transfer Etti

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