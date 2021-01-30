Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'la 2,5 yıllığına anlaştı

Teknik direktör Okan Buruk'la yollarını ayıran geçen sezonun şampiyonu Başakşehir, yeni teknik direktör konusunda ismi geçen Aykut Kocaman kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler sonrasında Aykut Kocaman ile Başakşehir kulübü 2,5 yıllığına prensip anlaşmasına vardı.

Medipol Başakşehir'de Okan Buruk sonrası yeni teknik direktör Aykut Kocaman oldu.

Tecrübeli teknik adam, Başakşehir'in kulüp binasına gelen tecrübeli hoca, Başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi. Aykut Kocaman, bu görüşmeler sonrasında 1,5+1 yıllığına prensip olarak anlaştı.

TESİSLERİ GEZDİ

Yapılan görüşmeler sonrasında Başakşehir ile anlaşma sağlayan Aykut Kocaman, Göksel Gümüşdağ ve yöneticilerle tesisleri gezdi. Daha sonra Kocaman, 16:00'da Başakşehir'in Hatayspor ile oynayacağı maçı takip edecek. Anlaşmanın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

SON OLARAK KONYASPORDA ÇALIŞMIŞTI

Aykut Kocaman, Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun devre arasında Anadolu ekibiyle yollarını ayırmıştı.