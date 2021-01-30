Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'la 2,5 yıllığına anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'la 2,5 yıllığına anlaştı

30.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:48

Teknik direktör Okan Buruk'la yollarını ayıran geçen sezonun şampiyonu Başakşehir, yeni teknik direktör konusunda ismi geçen Aykut Kocaman kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler sonrasında Aykut Kocaman ile Başakşehir kulübü 2,5 yıllığına prensip anlaşmasına vardı.

Medipol Başakşehir'de Okan Buruk sonrası yeni teknik direktör Aykut Kocaman oldu.

Tecrübeli teknik adam, Başakşehir'in kulüp binasına gelen tecrübeli hoca, Başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi. Aykut Kocaman, bu görüşmeler sonrasında 1,5+1 yıllığına prensip olarak anlaştı.

TESİSLERİ GEZDİ

Yapılan görüşmeler sonrasında Başakşehir ile anlaşma sağlayan Aykut Kocaman, Göksel Gümüşdağ ve yöneticilerle tesisleri gezdi. Daha sonra Kocaman, 16:00'da Başakşehir'in Hatayspor ile oynayacağı maçı takip edecek. Anlaşmanın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

SON OLARAK KONYASPORDA ÇALIŞMIŞTI

Aykut Kocaman, Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun devre arasında Anadolu ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'la 2,5 yıllığına anlaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Fuat Oktay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Jason Statham Caner Cindoruk Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Nihat Özdemir Marcel Tisserand
Tüm Haberler Ankara İstifa Gazete Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'la 2,5 yıllığına anlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 14:47:58. #1.16#
title