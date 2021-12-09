Mecnur Çolak öldü mü? Mecnur Çolak kimdir?

Koronavirüs tedavisi gördüğü bilinen eski futbolcu Mecnur Çolak'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Beyin kanaması geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılan Mecnur Çolak kimdir? Mecnur Çolak öldü mü?

MECNUR ÇOLAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ağustos 1967

Kaç yaşında: 54 yaşında

Nereli: Razgrad, Bulgaristan

Eskifutbolcudur. Sarıyer ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynamış forvet oyuncusu. Futbolculuk zamanında asıl adı Mecnur Çolak olmasına rağmen Türk medyası ismini hep Mecnun Çolak diye telaffuz etmiştir ve neticesinde akıllarda daha çok Mecnun Çolak ismiyle kalmıştır.

KULÜP TAKIMLARI KARİYERİ

Bulgaristan'da Türklerin yoğun olduğu Razgrad kentinde doğan Mecnur Çolak o zamanlar Bulgaristan'da Türklere karşı uygulanan zorunlu asimilasyondan kurtulmak için ailesiyle beraber Türkiye'ye göç etmiştir. Türkiye'de 23 yaşında Sarıyer'da profesyonel olarak oynamaya başlamıştır ve burada üç sezon oldukça başarılı ve istikrarlı bir performans sergilemiştir. Dolayisiyla büyük takımların dikkatini çekmiştir ve 1993-94 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda beklenenden çok daha üstün bir perfomans sergilemiştir ve ligde 14 gol atarak Aykut Kocaman'la beraber o sezon gol kralı olan takım arkadaşı olan Bülent Uygun'un ardından Fenerbahçe'nın en golcu futbolcusu olmuştur. O sezon 27 Şubat 1994 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe Süper Lig müsabakasi gibi çok çekişmeli geçen maçlarda kritik golleriyle Fenerbahçe'ye galibiyeti ya da en azından beraberliği getirmesiyle hafızalarda kalmıştır. Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda teknik direktör tarafından fazla forma şansı bulamamıştır ve iki sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra 1995-96 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonu için Denizlispor'a transfer olmuştur. Burada bir sezon oynadıktan sonra birer sezonda o zamanın 2. Lig'inde şimdiki adıyla 1. Lig'de birer sezon Adana Demirspor ve Beykozspor'da oynadıktan sonra 1998 senesinde aktif futbola veda etmiştir.

MECNUR ÇOLAK ÖLDÜ MÜ?

Eski futbolcu Mecnur Çolak'tan kötü haber geldi. Bulgaristan'da beyin kanaması geçiren Mecnur Çolak'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Koronavirüs tedavisi gördüğü bilinen Çolak'ın beyin kanaması sonrası durumunun kritikleştiği, Türkiye'den iki doktorun da müdahale için Bulgaristan'a gittiği öğrenildi.

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