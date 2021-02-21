Mecnun Otyakmaz: Mutlaka kazanılması gereken bir maçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mecnun Otyakmaz: Mutlaka kazanılması gereken bir maçtı

21.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 21.02.2021 18:49
Mecnun Otyakmaz: Mutlaka kazanılması gereken bir maçtı

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bu yıl içeride çok fazla maç kazanamadık.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bu yıl içeride çok fazla maç kazanamadık. Mutlaka kazanılması gereken bir maçtı. Arkadaşlarımızda işin ciddiyetine varmışlardı. Buda sahaya yansıdı, dolayısıyla 2-0 gibi net bir skorla da maçı kazanmış olduk" dedi. 

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı hafta maçında kendi sahasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından başkan Mecnun Otyakmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, "Gerçekten çok önemli bir karşılaşmaydı. Eşik atlama maçıydı. Bu yıl içeride çok fazla maç kazanamadık. Mutlaka kazanılması gereken bir maçtı. Arkadaşlarımızda işin ciddiyetine varmışlardı. Buda sahaya yansıdı, dolayısıyla 2-0 gibi net bir skorla da maçı kazanmış olduk. Rakibimiz de aslında iyi başladı bizi zorlayacaklarını da hissettirdiler ama bulduğumuz gollerle de maçı kazanmayı bildik. Bundan sonra daha rahat, daha yukarılar için mücadele edeceğiz. Böylece stresli bir süreçten uzaklaştık diyebiliriz. Bizi en çok yaralayan sık maç oynamak ve koronavirüs sayısının fazlalığıydı. İlk koronavirüs görüldükten yaklaşık 2 ay sonra temizleyebildik. Bu arada da çok fazla maça eksik çıktık. Şimdi artık toparlanma zamanı. Koronavirüsü diğer takımlarda maalesef görüyoruz. İnşallah bundan sonra bizde ve diğer takımlarda sakatlığın olmadığı maçlar oynarız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Kadir Topbaş Pervin Buldan Fahrettin Altun Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Cansu Dere Cem Yılmaz Cemal Can Canseven
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Şehit Eskişehir Mehmet Şerif Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mecnun Otyakmaz: Mutlaka kazanılması gereken bir maçtı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 18:52:12. #1.16#
title