Mecnun Otyakmaz, Ampute Futbol Milli Takımı'nı altınla ödüllendirdi

Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'nda Teknik Direktör Osman Çakmak ve futbolcular Sivasspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, sporcularla bir süre sohbet ederek, Ampute Futbol Milli Takımı'nın başarılarıyla gurur duyduğunu söyleyerek tüm sporcuları tebrik etti. Başkan Otyakmaz, başarılarından dolayı sporculara altın hediye etti.

Ziyarette kulübün Başkan Vekili Erdal Sarılar, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz ile As Başkanlar Faruk Taşseten ile Mehmet Ali Topal da yer aldı. - SİVAS