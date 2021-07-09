Meclis BELTUR'un sermayesi yükseltti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meclis BELTUR'un sermayesi yükseltti

Meclis BELTUR'un sermayesi yükseltti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Temmuz ayı ikinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Temmuz ayı ikinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 15 madde görüşülerek karara bağlandı.

Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Temmuz ayı ikincisi toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında Belediye Meclis Toplantı salonunda yapılan toplantının birinci oturumunda komisyonlara havale edilen 15 gündem maddesi görüşüldü.

Yeterli sayının bulunmasının ardından Başkan Vekili Sancaklı, bir önceki meclis toplantısına ait meclis tutanak özetini oylamaya sundu. Ardından geçilen ikinci oturumun ilk gündem maddesi olan Düzce Beltur Turizm San. ve Tic. A.Ş.'nin 500 bin TL olan sermayesinin 9,5 milyon TL'si nakit, 10 milyon TL'si ise gayrimenkul olarak 20 milyon TL'ye çıkarılması oy çokluğu ile kabul edildi.

İmar Komisyonuna havale edilen diğer gündem maddeleri ise meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Kartal Tibet Burak Özçivit Selin Şekerci
Spor Balotelli Salih Uçan Şenol Güneş Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meclis BELTUR'un sermayesi yükseltti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 13:45:23. #1.15#

title