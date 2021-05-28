MEB'den 'telafi eğitimi' açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz'dan sonra başlayacak olan telafi eğitimleriyle ilgili, "İsteyen öğretmen ve öğrencilere, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkanlar oluşturduk.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz'dan sonra başlayacak olan telafi eğitimleriyle ilgili, "İsteyen öğretmen ve öğrencilere, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkanlar oluşturduk. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" dedi.

MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkanlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı