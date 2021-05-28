MEB'den 'telafi eğitimi' açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

MEB'den 'telafi eğitimi' açıklaması

MEB'den 'telafi eğitimi' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz'dan sonra başlayacak olan telafi eğitimleriyle ilgili, "İsteyen öğretmen ve öğrencilere, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkanlar oluşturduk.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz'dan sonra başlayacak olan telafi eğitimleriyle ilgili, "İsteyen öğretmen ve öğrencilere, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkanlar oluşturduk. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" dedi.

MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkanlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek veren Din Kültürü öğretmeni sosyal medyada gündem oldu
İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek veren Din Kültürü öğretmeni sosyal medyada gündem oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Antony Blinken Adnan Menderes Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MEB'den 'telafi eğitimi' açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 21:16:45. #1.16#

title