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Mbaye Diagne, tedbir amaçlı hazırlık maçı kadrosuna alınmadı

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, sarı kırmızılı ekibin yeni sezon öncesinde Hatayspor ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer almadı. Sarı kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada deneyimli oyuncunun kasığında ağrı hissetmesi nedeniyle tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldığını kamuoyuna duyurdu.

03.09.2020 17:20 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:35

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında Hatayspor ile karşı karşıya gelirken sarı kırmızılı kulüp, maç öncesinde açıklama yayınladı. Takımın golcü ismi Mbaye Diagne'nin kasığında ağrı hissettiği ve tedbir amaçlı olarak maça çıkmayacağı ifade edildi.

ALTYAPIDA KORONAVİRÜS VAKASI

Galatasaray, yaptığı açıklamada altyapıda bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Sarı kırmızılılar açıklamasında "Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır" ifadelerine yer verdi.

3 FUTBOLCU NEGATİF

Öte yandan Galatasaray, Emin Bayram, Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'un test sonuçlarının negatif olmasına rağmen koruma amaçlı Hatayspor kadrosunda yer almadıklarını belirtti.

Mbaye Diagne, tedbir amaçlı hazırlık maçı kadrosuna alınmadı
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