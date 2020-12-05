Galatasaray-Hatayspor karşılaşmasından notlar

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup ettiği maçtan notlar şöyle: Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor maçında Diagne'nin golünü hazırlarken, bu sezonki 3. asistine imzasını attı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup ettiği maçtan notlar şöyle:

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor maçında Diagne'nin golünü hazırlarken, bu sezonki 3. asistine imzasını attı.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor ile mücadele eden Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin 32. dakikada attığı golde asisti yapan futbolcu Sofiane Feghouli oldu. Cezayirli futbolcu bu sezon daha önce Gaziantep FK ve Sivasspor maçlarında da 1'er asist yapmıştı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 79. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Feghouli 9'u Süper Lig, 3'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 12 resmi maçta görev aldı.

MBAYE DİAGNE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Hatayaspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı. Diagne bu golleri son 3 maçta kaydetti.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayaspor'u 3-0 yenen Galatasaray'da hücumda sahneye Senegalli golcü Mbaye Diagne çıktı. Sarı-kırmızılılarda Diagne rakip fileleri 1 kez havalandırarak ligdeki 5. golüne ulaştı. 29 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi elemelerinden de 2 golü bulunuyor.

Mbaye Diagne attığı 5 golü son 3 maçta kaydetti.

Diagne attığı golün ardından geçtiğimiz günlerde vefat eden Senegalli eski futbolcu Papa Bouba Diop'u 19 numaralı milli formasını göstererek andı.

Mücadeleye 11'de başlayan Senegalli futbolcu 88. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.^

GALATASARAY'DA SERİ 6'YA ÇIKTI

Galatasaray, Hatayspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 6'ya çıkardı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan bu galibiyetle ligde son 6 maçta rakiplerine yenilmedi ve 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom söz konusu müsabakalarda 13 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

GALATASARAY ZİRVEYE PUANLARI EŞİTLEDİ

Hatayspor maçından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, lider Alanyaspor'un da kaybetmesiyle puanları eşitledi ve zirveye ortak oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı ve puanını 23'e yükselti. Alanyaspor'un Gençlerbirliği'ne kaybetmesiyle sarı-kırmızılılar böylece lider Alanya ile puanları eşitledi. Akdeniz ekibinin 1 maç eksiği bulunuyor.

Ligde 12. haftayı bay geçecek olan sarı-kırmızılılar 13. haftada da ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Bu maç öncesinde Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda evinde Darıca Gençlerbirliği ile oynayacak.^

KEREM AKTÜRKOĞLU İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da gollerden birini 22 yaşındaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Mücadeleye yedek başlayan Kerem, 88. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil olmuştu. Başarılı oyuncu, mücadelenin 90+4. dakikasında Ömer Bayram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Genç futbolcu bu golle sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevincini yaşadı.

Bu sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 3 resmi maçta görev aldı.^

GALATASARAY İÇ SAHADAKİ 3. GALİBİYETİNİ ALDI

Hatayspor karşılaşması ile birlikte Süper Lig'de evindeki 6. maçına çıkan Galatasaray, 3. galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Hatayaspor ile karşılaşan Galatasaray, bu sezon ligde iç sahadaki 6. maçını oynadı. Müsabakayı 3-0 kazanarak sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki 3. galibiyetini almış oldu. Cimbom bu süreçte oynadığı 6 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Aslan, 9 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı