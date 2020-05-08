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Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor

Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
08.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:37

Fransa Ligue 1'de gol kralı ilan edilen Mbappe, Monaco'da forma giyen ve kendisiyle aynı sayıda gol atan Wissam Ben Yedder'e de ödül verilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2019-2020 sezonunun gol kralı ilan edilen Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe, Monaco'da forma giyen Wissam Ben Yedder'e de ödül verilmesi gerektiğini belirtti.

21 yaşındaki oyuncu, Twitter'dan yaptığı açıklamada tebrik mesajları için teşekkür ederek, "Ancak Wissam'ın da bir ödül hak ettiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

BEN YEDDER 3 PENALTI GOLÜ ATINCA KRALLIK MBAPPE'NİN OLDU

İki futbolcunun da 18'er golü bulunmasına rağmen, Ben Yedder'in 3 golünün penaltıdan olması nedeniyle gol krallığı Mbappe'ye verilmişti.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligler sonlandırılmış ve lider PSG şampiyon ilan edilmişti.

Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor

Kaynak: AA

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