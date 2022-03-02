Mazot zammı ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Araç sahipleri, akaryakıta zam haberlerini takip ediyor. Benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar zam gelip gelmediğini de merak ediyor. Peki, Mazot zammı ne zaman? Bugün motorine zam var mı? Mazota ve benzine zam var mı? İşte detaylar...

MAZOT ZAMMI NE ZAMAN?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam geldi. Motorine 96, benzine 23 kuruş indirim gelirken, oto gazın fiyatı ise 23 kuruş arttı. Zamlı ve indirimli tarifeler, 1 Mart gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Fiyat değişikliklerinin ardından İstanbul'da benzinin litresi 16,56 liradan, motorinin litresi 16,05 liradan, oto gazın litresi ise 10,07 liradan satılacak.

Bugün için yeni bir zam haberi bulunmuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları 02.03.2022 tarihi saat 16.55'te şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 16,54 TL

Gazyağı TL/lt: 15,44 TL

Motorin TL/lt: 16,05 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 16,08 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 13,51 TL

Fuel Oil TL/Kg: 12,18 TL

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