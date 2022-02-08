Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2022? Mazot gübre ödeme sorgulama

2022 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmesi beklenen 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatırılacak?T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılan ödemeler hakkında detayları sizler için derledik.

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere 2022 yılı için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlenmişti.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak. "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

MAZOT GÜBRE ÖDEME YARDIMI SORGULAMA

Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığı öğrenilebilir.

2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çiftçilerin rahat bir nefes alması için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan mazot gübre yardımı yapılıyor. 2022 yılına ait mazot ve gübre desteği ödeme takvimi henüz açıklanmadı.

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