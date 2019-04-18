Mazbatasını Alan Ekrem İmamoğlu'ndan Başakşehir Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de, İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. İmamoğlu, Başakşehir Kulübü için "Benim işim spor kulübü yaratmak ve ona destek olmak değil" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN ŞANSLI ADAMIYIM"

Ekrem İmamoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ben İstanbul'da belediye başkanıyım. Dünyanın en şanslı adamıyım. 1903'te kurulmuş Beşiktaş var, 1905'te kurulmuş Galatasaray var, 1907'de kurulmuş Fenerbahçe var. Öyle işler yaparız ki biz. Benim işim spor kulübü yaratmak ve ona destek olmak değil."