Mazbatasını Alan Ekrem İmamoğlu'ndan Başakşehir Açıklaması
Mazbatasını dün alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir için "Benim işim spor kulübü yaratmak ve ona destek olmak değil" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de, İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. İmamoğlu, Başakşehir Kulübü için "Benim işim spor kulübü yaratmak ve ona destek olmak değil" ifadelerini kullandı.
"DÜNYANIN EN ŞANSLI ADAMIYIM"
Ekrem İmamoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Ben İstanbul'da belediye başkanıyım. Dünyanın en şanslı adamıyım. 1903'te kurulmuş Beşiktaş var, 1905'te kurulmuş Galatasaray var, 1907'de kurulmuş Fenerbahçe var. Öyle işler yaparız ki biz. Benim işim spor kulübü yaratmak ve ona destek olmak değil."
YORUMLAR (5)
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Ekrem İmamoğlu Mazbatasını ÇaldıCevap Yaz 1 13 Yayından Kaldır
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Ekrem İmamoğlu Mazbatasını ÇaldıCevap Yaz 4 12 Yayından Kaldır
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Belediyenin 1 kuruşu Başaklehir e gidiyorsa hakkım haram olsunCevap Yaz 19 Yayından Kaldır
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HelalCevap Yaz 27 5 Yayından Kaldır
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Yürü leennnCevap Yaz 23 6 Yayından Kaldır