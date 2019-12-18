Maxwel Cornet'in Toulouse'a Attığı Muhteşem Gol

18.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:16

Ligue 1'de 2016/2017 sezonunda evinde Toulouse'u ağırlayan Lyon, rakibini 4-0 mağlup etti. Maçın en çok beğeni toplayan golü ise Maxwel Cornet'in 47.dakikada ağlara gönderdiği bu gol oldu.