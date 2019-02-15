Maximum Kart ile Aytemiz'den Yakıt Alana 30 Liralık Maxipuan

İş Bankası ve Aytemiz iş birliğinde düzenlediği kampanya kapsamında Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelen Maximum Kart kullanıcıları, yapacakları 125 lira ve üzeri 4. yakıt alışverişlerinde, yine Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 30 liraya varan MaxiPuan kazanıyor.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, Maximum Kart sahipleri, 15 Şubat - 31 Mart'ta Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacakları 125 lira ve üzeri 4. yakıt alışverişinde, yine Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanmak üzere 25 lira, Maximum Mobil'den kampanyaya katılmaları halinde ise toplam 30 lira MaxiPuan kazanıyor.

Maximum Kart sahiplerinin kazanacakları MaxiPuan'lar 4 Nisan tarihinde kredi kartlarına yüklenecek ve 18 Nisan 2019 tarihine kadar Maximum üyesi Aytemiz istasyonlarında yapacakları yakıt harcamalarında kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında bir müşteri kampanyadan bir defa yararlanabilecek ve en fazla 30 lira MaxiPuan kazanabilecek.Maximum Kart sahipleri, AYTEMIZ yazıp boşluk bırakarak kartlarının son 6 hanesi ile birlikte 4402'ye SMS olarak göndererek ya da Maximum Mobil uygulamasından kampanyaya katılabiliyorlar.

Kaynak: AA