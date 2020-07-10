Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alman futbolcu Max Kruse'nin yeni takımı belli oldu. Sarı-lacivertliler ile sözleşmesini tek taraflı fesheden oyuncu, Union Berlin ile anlaştı.

Fenerbahçe ile problemli bir şekilde ayrılan Max Kruse, Bundesliga'ya geri dönüyor. 32 yaşındaki orta saha, Union Berlin ile anlaşmaya vardı.

Sezon başında sarı lacivertli takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan, senelik 2.5 milyon euro garanti ücret, yıllık ise 1.5 milyon euro imza parası karşılığında transfer olan Kruse, Şubat ayından itibaren maaşını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrıldı.

STUTTGART İLE ANILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ismi Bundesliga'ya tekrar yükselen Stuttgart ile anılan Kruse'nin kırmızı beyazlı takımla da transfer görüşmesi de yapmadığı öğrenildi. Stuttgart paylaşımın bir pazarlama görüşmesi olduğu belirtilmişti.

Bundesliga'da daha önce Werder Bremen, St. Pauli, Borussia Mönchengladbach, SC Freiburg ve Wolfsburg'ta oynamış olan Kruse bu sezon Fenerbahçe ile 20 Süper Lig maçına çıkarken 7 gol, 7 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: DHA