Max Kruse, Union Berlin'de Fenerbahçe'den maaşını alamadığını iddia ederek ayrılan Alman oyuncu Max Kruse, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile anlaştı.

Fenerbahçe'den maaşını alamadığını iddia ederek ayrılan Alman oyuncu Max Kruse, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile anlaştı.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni sezonda Almanya'da futbol hayatına devam edecek. Geçtiğimiz sezon Werder Bremen'nden bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve Alman oyuncu, geçtiğimiz aylarda flaş bir kararla sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırmıştı. Bugün Union Berlin ile anlaşan Kruse, yaptığı açıklamada, "Bundesliga'da tekrar oynamaktan ve Union gibi bir kulüpte olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

Max Kruse, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA