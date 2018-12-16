Mavikentliler Dalgakıranın Uzatılmasını İstiyor

Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nde vatandaşlar, mahallenin içinden geçen Yapraklı Deresi'nin denizle buluştuğu yerdeki dalgakıranın uzatılmasını istiyor.

Mavikent Mahallesi Muhtarı Adem Karataç ve bir grup vatandaş, fırtınalı havalarda Yapraklı Deresi'ndeki tekne çekme yerinin denizle bağlandığı noktanın çakıl ve kumlarla dolduğunu, bundan dolayı tekneleriyle denize açılmak ve denizden çıkmak istediklerinde büyük zorluklar yaşadıklarını belirtti.

Mavikent Mahallesi'nde yaklaşık 200 teknenin bulunduğunu, özellikle kış mevsiminde yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle uzun süre teknelerini kullanamadıklarını belirten vatandaşlar, sorunun çözümü için Yapraklı Deresi'nin denizle buluştuğu yerdeki dalgakıranın uzatılmasını istedi.

Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, Yapraklı Deresi'nin denizle buluştuğu alanının Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ıslah edilerek tekne bağlama ve çekme yeri haline dönüştürüldüğünü, bölgede başka profesyonel anlamda tekne çekme yerinin bulunmadığını söyledi.

Bölge halkının burayı kullanmak zorunda olduğunu ifade eden Karataç, şöyle konuştu:

"Ama kış ayları gelince lagün haline gelen Yapraklı Deresi'nin denizle buluştuğu alan fırtınanın da etkisiyle kum ve çakıllarla doluyor. Tekneler bu alandan geçemiyor. Zaman zaman DSİ yetkilileri gelip kum ve çakılları temizliyor. Temizlendikten sonra en fazla bir ay temiz kalıyor. Bunun tek çözümü var, derenin denizle buluştuğu alandaki dalgakıranın biraz daha uzatılması. Kum ve çakılların dere ağzını doldurmasının engellenmesini istiyoruz."