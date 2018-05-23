Maurizio Sarri'yi Yollarını Ayıran Napoli, Carlos Ancelotti ile Anlaştı

Napoli, Sarri'den boşalan teknik direkötürlük koltuğuna Carlos Ancelotti'yi getiriyor.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile Carlo Ancelotti'nin Roma'da bir araya geldi belirtildi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; De Laurentiis artık Maurizio Sarri'nin karar vermesini beklemekten vazgeçti ve Ancelotti ile görüştü.

Haberde; Ancelotti ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.

3 YILLIK ANLAŞMA, 6 MİLYON EURO

Carlo Ancelotti ile Napoli'nin 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve İtalyan teknik adamın yıllık 6 milyon euro kazanacağı ileri sürüldü.

SARRI İLE AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Maurizio Sarri ile yolların ayrıldığını açıkladı. Laurentiis yaptığı açıklamada, "Sarri'ye, Napoli'ye olan bağlılığı nedeniyle teşekkür ediyorum. Herkes tarafından hayran olunan bir oyun planı yarattı." ifadelerini kullandı.