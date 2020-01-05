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Mauricio Isla, Gala Caldirola ile dünya evine girdi

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Mauricio Isla, çocuğunun annesi Gla Caldirola ile ülkesi Şili'de düzenlenen törenle dünya evine girdi.

05.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:25

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte futbolcular tatile çıkarken, 'nin başarılı sağ beki dünyaevine girdi.

KİLİSEDE EVLENDİLER

Fenerbahçe'nin kamp dönemi başlamadan önce ülkesi 'ye giden Isla, çocuğunun annesi Gala Caldirola ile bir kilisede hayatını birleştirdi.

Çift, mutlu günlerini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.


Haber Videosu

: Mauricio Isla, Gala Caldirola ile dünya evine girdi
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