Mauricio Isla, Gala Caldirola ile dünya evine girdi
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Mauricio Isla, çocuğunun annesi Gla Caldirola ile ülkesi Şili'de düzenlenen törenle dünya evine girdi.
05.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:25
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte futbolcular tatile çıkarken, Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Mauricio Isla dünyaevine girdi.
KİLİSEDE EVLENDİLER
Fenerbahçe'nin kamp dönemi başlamadan önce ülkesi Şili'ye giden Isla, çocuğunun annesi Gala Caldirola ile bir kilisede hayatını birleştirdi.
Çift, mutlu günlerini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.
Haber Videosu: Mauricio Isla, Gala Caldirola ile dünya evine girdi
HABER YORUMLARI