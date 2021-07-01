MATSO meclis salonuna Ahmet Boztaş'ın ismi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MATSO meclis salonuna Ahmet Boztaş'ın ismi verildi

MATSO meclis salonuna Ahmet Boztaş'ın ismi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MATSO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısında, MATSO Meclis Toplantı Salonunun ismi oy birliği ile "MATSO Ahmet Boztaş meclis salonu" olarak değiştirilmesi yönünde karar alındı.

MATSO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısında, MATSO Meclis Toplantı Salonunun ismi oy birliği ile "MATSO Ahmet Boztaş meclis salonu" olarak değiştirilmesi yönünde karar alındı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu başkanlığında MATSO Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında Covid -19 nedeniyle hayatını 4 Mayıs tarihinde kaybeden MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'ın anısına onun görev yaptığı 2013-2021 tarihleri arasında yapılan faaliyetleri anlatan video izlendi. Daha sonra gündem maddelerine geçilerek, MATSO Meclis Toplantı Salonunun ismi oy birliği ile "MATSO Ahmet Boztaş meclis salonu" olarak değiştirilmesi yönünde karar alındı.

Toplantıda konuşan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Merhum Başkan Ahmet Boztaş'ın yolunda ilerleyerek kaldığı yerden projelerini sürdürdüklerini söyledi. MATSO olarak ismini yaşatmak amacıyla MATSO Meclis Toplantı Salonuna oy birliği ile ismini verdiklerini kaydeden Güngör, "Başkanımız Manavgat, iş dünyasına ve MATSO'ya çok büyük hizmetler yaptı. Meclis ve yönetim olarak Başkanımızın bıraktığı bayrağı kaldığı yerden azimle çalışarak aynı şekilde sürdüreceğiz. Başta Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz Merhum Başkanımız Ahmet Boztaş olmak üzere Odamızın kurulması ve görevleri döneminde büyük emekleri olan ve ahrete irtikal eden Mustafa İsmet Özdemir, Mehmet Necat İnci, Yusuf Altunay ve Hayri Şenel'e Allahtan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun" dedi.

"Manavgat ekonomisini çeşitlendirmek için çaba gösteriyoruz"

Manavgat ekonomisinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi yönünde çaba gösterdiklerini belirten Güngör, "Turizmde ürün ve pazar çeşitlendirilmesi, tarımda ürün çeşitliğinin sağlanarak ürün yığılmasının önüne geçilmesi ve nitelikli ve katma değeri yüksek ürün elde edilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapacağız. Şehre ilk fakültenin kurulması ve inşaatını yapan kurum olmaktan dolayı da mutluyuz. Mevcut fakültelerin tamamlanmasıyla birlikte hayalimiz olan Manavgat Üniversitesinin hayata geçirilmesi ve Merhum Ahmet Boztaş başkanımızın koymuş olduğu 10 yılda 25 bin öğrenci hedefine ulaşmak için çalışacağız" dedi.

Merhum Başkan Ahmet Boztaş'ın yapmış olduğu hizmetlerin üzerine koyarak çalışmalar yapacaklarını ifade eden Güngör, Yönetim, Meclis ve Oda organları ile birlikte iş dünyasına ve Manavgat'a güzel hizmetler yapacaklarını söyledi. Güngör, üyelere yönelik pazarlama satış markalaşma E- ticaret, ihracat, personel eğitimleri noktasında yol gösterici çalışmalarda bulunacaklarını kaydetti. - ANTALYA

MATSO meclis salonuna Ahmet Boztaş'ın ismi verildi
MATSO meclis salonuna Ahmet Boztaş'ın ismi verildi
MATSO meclis salonuna Ahmet Boztaş'ın ismi verildi
MATSO meclis salonuna Ahmet Boztaş'ın ismi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Bakan Muş: 'Cuma günü açıklanacak haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor bir ihracat rakamı beklediğimizi ifade etmek isterim.'
Son dakika haberleri! Bakan Muş: "Cuma günü açıklanacak haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor bir ihracat rakamı beklediğimizi ifade etmek isterim."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Hande Erçel Kenan Doğulu Burak Özçivit
Spor Diego Mesut Özil Burak Elmas Emre Kocadağ Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MATSO meclis salonuna Ahmet Boztaş'ın ismi verildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 16:35:43. #1.16#

title