Matias Vargas, Adana Demirspor'da
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Matias Vargas, Adana Demirspor'da

Matias Vargas, Adana Demirspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Demirspor, İspanyol ekibi Espanyol ekibinden Arjantinli oyuncu Matias Vargas'ı 1 yıllığına kiraladı.

Adana Demirspor, İspanyol ekibi Espanyol ekibinden Arjantinli oyuncu Matias Vargas'ı 1 yıllığına kiraladı.

Adana Demirspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sezon öncesi birçok yıldızı kadrosuna katan Adana ekibi, son olarak Espanyol takımından 24 yaşındaki Arjantinli oyuncu Vargas'ı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Arjantinli sol kanat oyuncusu Matias Vargas ile bir yıllığına kiralık olarak anlaşmıştır. Adana Demirspor'a hoş geldin Matias Vargas" denildi.

Espanyol ile geçtiğimiz sezon 24 maça çıkan Vargas, 898 dakika görev alırken, bir de asist kaydetti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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