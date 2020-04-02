Mathieu Valbuena'nın Olimpik Lyon'daki En İyi Anları Tecrübeli Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, 2015-17 yılları arasında formasını giydiği Olimpik Lyon'un hücum hattında önemli bir rol üstlendi. 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı finale ulaşan takımda 76 maçta 12 gol 14 asistlik skor katkısı yaptı. İşte Valbuena'nın OL'daki en iyi anları karşınızda!

Tecrübeli Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, 2015-17 yılları arasında formasını giydiği Olimpik Lyon'un hücum hattında önemli bir rol üstlendi. 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı finale ulaşan takımda 76 maçta 12 gol 14 asistlik skor katkısı yaptı. İşte Valbuena'nın OL'daki en iyi anları karşınızda! Kaynak: Dugout