Matematik öğretmeninden Rashford'a ırkçı saldırı! Sosyal medya İngiliz yıldız için ayağa kalktı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın oyuncusu Marcus Rashford, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldığını duyurdu. Rashford, kendisine bir matematik öğretmeninin 'maymun' emojisi yolladığını sosyal medya hesabından takipçilerine gösterdi. İngiliz futbolcu, "Böyle adamlar çocuk eğitiyor. Bunu bırakanın bir matematik öğretmeni olması beni daha çok kızdırdı" dedi.