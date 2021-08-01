Masterchef Rabia Akgül kimdir? Masterchef Rabia Akgül kaç yaşında, nereli?

Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Masterchef'te 31 Temmuz Cumartesi günü Rabia Akgül merak edilen isimlerden biri oldu. Rabia Akgül, eleme turunda şeflerin karşısına çıktı ve onları etkileyip sonraki tura geçmeye çalıştı. Peki, Masterchef Rabia Akgül kimdir?

Masterchef Rabia Akgül kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

MASTERCHEF RABİA AKGÜL KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda adından bahsettiren Rabia Akgül, 27 yaşında. Yarışmaya İzmir Güzelbahçe'den katılıyor. Plates eğitmeni olan Rabia Akgül, aşçılık eğitimi almadığını fakat yaptığı yemeklerin lezzetli ve mutfakta hızlı olduğunu belirtti. Annesi ve babası çalıştığı için 7 yaşından beri mutfakta olduğunu ve yemek yaptığını ifade etti.

MasterChef'te herkesle baş edebileceğini ve çok iyi yerlere geleceğini söyledi.

Şeflere, tava ciğer yapan Rabia Akgül, üç evet oyu alarak sonraki tura geçmeyi başardı. Şefler, yarışmacının yemek hazırlarken elini yakması ve kesmesine rağmen tabağına ve tura geçmeye odaklanmasında etkilendiklerini söylediler. Bunun MasterChef'te aradıkları özellik olduğunu söylediler.