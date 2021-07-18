MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan İngiltere Milli Takımı'na çarpıcı tepki: Çok ayıp şeyler oldu
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MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan İngiltere Milli Takımı'na çarpıcı tepki: Çok ayıp şeyler oldu

MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan İngiltere Milli Takımı'na çarpıcı tepki: Çok ayıp şeyler oldu
Haberler.com - Haberler | Spor

EURO 2020 finalinde İngiltere'yi 3-2 mağlup eden İtalya şampiyonluğa ulaştı. MasterChef yarışmasının jürilerinden İtalyan şef Danilo Zanna ise şampiyonluk sonrası İngilizlere sitem etti. Zanna yaptığı açıklamada, "Biz İtalyanlar çok mutlu olduk. Ama çok ayıp şeyler de oldu. Saygısızlık gördük. Ceferin'in boyunlarına ikincilik madalyası taktığı İngiliz futbolcular, daha iki adım atmadan onları çıkarıp ceplerine koydular" ifadelerini kullandı.

EURO 2020'de nefes kesen finalin ardından İtalyanlar, İngilizleri seri penaltı atışları sonunda 3-2 yenerek kupanın sahibi olmuştu. Türkiye'nin sevilen ekran yüzlerinden MasterChef jürisi İtalyan şef Danilo Zanna, finali kaybeden İngilizler'in tutumunu eleştirdi.

Danilo Zanna'nın açıklamalarından satır başları:

"SAYGISIZLIK GÖRDÜK"

"Biz İtalyanlar çok mutlu olduk. Ama çok ayıp şeyler de oldu. Saygısızlık gördük. Ceferin'in boyunlarına ikincilik madalyası taktığı İngiliz futbolcular, daha iki adım atmadan onları çıkarıp ceplerine koydular.

"İTALYA İKİ ZAFER KAZANDI"

Maçı izlerken protokolde selamlaşma bile olmadı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matarella da oradaydı. Finalde İmmobile bile eleştirildi. Neyse, kimse inanmıyordu İtalya'ya. Takımı hep eksik gördüler. İtalya İki zafer kazandı. Hem İngiltere'yi hem de kalitesini kabul etmeyenleri yendi."

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MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan İngiltere Milli Takımı'na çarpıcı tepki: Çok ayıp şeyler oldu - Haberler Spor
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