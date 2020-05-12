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Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı

Rekabet Kurumu, maske üretim ve satışı yapan 10 firma hakkında koronavirüs salgını sürecinde fiyatlarda yüzde 700'e varan artış yapması nedeniyle soruşturma açtı.

Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
12.05.2020 18:03 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:09

Rekabet Kurumu, maske üretim ve satış piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yaptığı incelemede, 10 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, "COVID-19 salgını sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı ile iştigal eden teşebbüslerin fiyatlama davranışlarını inceleyen Rekabet Kurulu, dosya konusu ciddi artış oranlarının (ortalama yüzde 600-700 oranında artışlar) rekabetin bozulduğu piyasalardaki davranışlara işaret ettiğine karar vermiş ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma başlatmıştır" denildi.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rekabet Kurulu, incelemelerinde tüm özel ve kamu kurumlarından bilgi ve belge toplayabilmekte ve teşebbüslerin başta fiyat olmak üzere rekabet parametrelerini tüketici aleyhine seviyelerde stabilize edip etmediğini titizlikle incelemektedir. Özellikle, içinde bulunduğumuz dönemde yani salgın koşullarında, piyasanın rekabetin bozulduğu noktada dengeye gelmemesi için çaba sarf eden Kurul, koruyucu maske gibi insan hayatı için kritik önemi haiz ürünlerde bu çabalarını daha da artırmıştır.

SORUŞTURMANIN DAHA HIZLI İLERLEMESİ BEKLENİYOR

4054 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan incelemelerde her bulgu ve olgu tek tek önem arz ettiği gibi bir bütün olarak da dikkate alınmaktadır. Soruşturma sonucunda ihlal tespiti halinde, fiyat rekabetinin mümkün olduğunca ençoklanmasına engel olan tüm aktörler, sebebiyet verdikleri piyasa aksaklıklarına son vermek durumundadır. Bu çerçevede, toplam 10 teşebbüs hakkında yürütülen işbu soruşturmanın geleneksel soruşturma süreçlerine kıyasla daha hızlı ilerlemesi beklenmektedir."

Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı

Ekonomi Manşet

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