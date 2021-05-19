Masa Tenisi Milli takımları Çorum'da hazırlanıyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü spor salonunda antrenman yapan Masa Tenisi Milli Takımını ziyaret ederek, başarılar diledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü spor salonunda antrenman yapan Masa Tenisi Milli Takımını ziyaret ederek, başarılar diledi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tunus'ta yapılacak olan WTT CONTENDER Gençlik Yıldızları Yarışmasının hazırlıklarını Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü spor salonunda yapan Masa Tenisi Milli Takımına ziyaret etti. A Milli Masa Tenisi Takımı Antrenörleri Ali Korkmaz, Gültekin Kartoğlu ve Safa Avcı'dan çalışmalar ve müsabakalar hakkında bilgiler alan Aşgın, sporcularla tek tek konuşarak başarılar diledi.

Şehrimizin adını masa tenisinde daha üst konumlarda duyurmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Şehrimizde spor adına güzel anlar yaşamaya devam ediyoruz. A Milli Erkekler ve Bayanlar masa tenisi takımı, Genç Milli Takım Erkekler ve Kadınlar masa tenisi takımı ve Yıldızlar Milli Takım Erkekler ve Kadınlar masa tenisi takımlarımız antrenmanlarını şehrimizde yapıyor. Federasyon Başkanı Fatih Karaca ve antrenörümüz Ali Korkmaz'a şehrimizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Masa tenisinde şehrimiz her geçen gün güzel bir noktaya doğru gidiyor. Masa Tenisi Milli Takımı'nın da şehrimizde kamp yapması bunu gösteriyor. Çok başarılı sporcularımız var burada. Dünya şampiyonalarında, önümüzdeki süreçte de olimpiyatlarda, hem şehrimizden isimlerin çıkacağına biz yürekten inanıyoruz, hem de A Milli takımımızın üstün başarı elde edeceğine inanıyoruz. Çünkü dünyanın merkezi Çorum'da çalışmalarını yapıyorlar. Biz Milli takımımıza hem sportif imkanlarımızı sunuyoruz ama onun ötesinde de sevgimizi ve muhabbetimizi sunuyoruz. Tüm sporcularımıza girecekleri müsabakalarda başarılar diliyorum " dedi.

Çorum Belediyesi'nin sportif desteklerini hiçbir zaman esirgemediğini belirten Milli Takım Masa Tenisi antrenörü Ali Korkmaz, "Öncelikle Belediye Başkanımıza, Başkan yardımcılarımıza ve Belediye Spor İşleri Müdürümüze teşekkür ediyorum. Çünkü bu tarz organizasyonların federasyonlardan kabul edilmesi ve bir şehre verilmesi kolay olmuyor. Tüm milli takımlarımızın Çorum'da bu hazırlık sürecini yaşıyor olması bizleri de memnun ediyor. Tekrardan katkılarından dolayı başkanımıza, başkan yardımcılarımıza ve yönetimimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı