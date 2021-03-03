Martta kiralara en fazla yüzde 12,81 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
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Martta kiralara en fazla yüzde 12,81 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

03.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:49

TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 12,81 oldu. Böylece martta kiralara en fazla %12,81 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %12,81 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta TÜFE aylık yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu. Şubat ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 12,81 oldu. Buna göre mart ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %12,81 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

  • Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
  • Zam oranı: %12,81
  • Zam bedeli: 128
  • Zamlı kira bedeli: 1.128 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.240 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.353 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.466 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.579 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.692 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.804 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.917 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.030 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.143 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.256 lira

Martta kiralara en fazla yüzde 12,81 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Haber Yorumları (1)
KIRACI: KIMSEDE SORGULAMIYOR NEDEN KIRALAR BU KDAR YUKSEK DIYE
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