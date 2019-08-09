Martin Skrtel Atalanta'ya transfer oldu
İtalya Serie A takımlarından Atalanta, Martin Skrtel ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
09.08.2019 19:56
İtalya Serie A takımlarından Atalanta, Martin Skrtel ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Slovak oyuncu, İtalya Serie A ekibi Atalanta'ya transfer oldu.
34 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma ile 40 maça çıkmıştı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Slovak oyuncu, İtalya Serie A ekibi Atalanta'ya transfer oldu.
34 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma ile 40 maça çıkmıştı.
Kaynak: DHA