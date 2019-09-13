Martin Linnes'ten takıma destek

TFF'ye verilen listede yer almayan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti.

13.09.2019 22:03

TFF'ye verilen listede yer almayan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti.


Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen 28 kişilik listede yer almayan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, takımını yalnız bırakmıyor. Linnes, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile evinde oynadığı müsabakada tribündeki yerini alarak takımına destek verdi. Başarılı futbolcu mücadeleyi ailesiyle birlikte takip etti.


Norveçli futbolcu, listede 14 yabancı futbolcu bulunduğu için yer alamamıştı. - İSTANBUL

Martin Linnes'ten takıma destek
Kaynak: İHA
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