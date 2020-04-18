Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdürürken, su şişeleri ile yaptığı antrenman dikkat çekti. Linnes'in, çalışmalarının bir bölümünde Ankara'nın Bağları türküsünü dinlediği görüldü.

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes de bu doğrultuda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. ANKARA'NIN BAĞLARI'NI DİNLEDİ 28 yaşındaki futbolcunun su şişeleri kaldırarak yaptığı antrenman dikkat çekti. Başarılı futbolcuyu çalışmalarında eşi ve çocuğu da yalnız bırakmadı. Linnes'in antrenmanı sırasında 'Ankara'nın Bağları' türküsünün çalması ise dikkatlerden kaçmadı. Kaynak: İHA