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Martin Linnes, Galatasaray, Spor

Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdürürken, su şişeleri ile yaptığı antrenman dikkat çekti. Linnes'in, çalışmalarının bir bölümünde Ankara'nın Bağları türküsünü dinlediği görüldü.

18.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:50
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes de bu doğrultuda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor.

ANKARA'NIN BAĞLARI'NI DİNLEDİ

28 yaşındaki futbolcunun su şişeleri kaldırarak yaptığı antrenman dikkat çekti. Başarılı futbolcuyu çalışmalarında eşi ve çocuğu da yalnız bırakmadı.

Linnes'in antrenmanı sırasında 'Ankara'nın Bağları' türküsünün çalması ise dikkatlerden kaçmadı.

Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi

Kaynak: İHA

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