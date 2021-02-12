Martin Linnes'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi
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Martin Linnes'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi

12.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:56

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor'a yenilerek kupaya veda eden Galatasaray bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Takımın tecrübeli isimlerinden Martin Linnes'in, sezon sonunda sözleşmesi bittikten Medipol Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Linnes'in Başakşehir ile anlaştığı iddia edildi.

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, "Sezon sonunda Linnes'in Galatasaray'la sözleşmesi bitiyor. Galatasaray, Linnes'le sözleşme uzatmayacak ve Linnes Başakşehir'le anlaşmış." dedi.

"AYKUT KOCAMAN ÇOK İSTEDİ"

Uzundurukan, "Aykut hoca (Kocaman) geldiğinde de İrfan Can transferi pazarlığında, Aykut hocanın istediği oyunculardan biri Linnes'ti. Parada anlaşamadıkları için olmadı bu olay" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve yerine yeni transfer Yedlin girmişti. Sakatlığı süren Linnes, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçında da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

BU SEZON 20 MAÇTA 4 ASİST

Ocak 2016'da Molde'den Galatasaray'a 2 milyon euro bonservisle transfer olan 29 yaşındaki Norveçli oyuncu, bu sezon 20 resmi maçta forma giydi ve 4 asist yaptı.

Martin Linnes'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi
Haber Yorumları (1)
CİMBOMLU: Basaksehire tabi gidebilir, en az 15 milyon avro visca satistan 50 pay, anlastik mi gümüsdag.
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