Martin Linnes'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi

"Türk astronot" için gerekli yetkinliğe sahip 3 aday seçilecek, bunlar 2 yıl eğitim görecek

Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor'a yenilerek kupaya veda eden Galatasaray bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Takımın tecrübeli isimlerinden Martin Linnes'in, sezon sonunda sözleşmesi bittikten Medipol Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Linnes'in Başakşehir ile anlaştığı iddia edildi.

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, "Sezon sonunda Linnes'in Galatasaray'la sözleşmesi bitiyor. Galatasaray, Linnes'le sözleşme uzatmayacak ve Linnes Başakşehir'le anlaşmış." dedi.

"AYKUT KOCAMAN ÇOK İSTEDİ"

Uzundurukan, "Aykut hoca (Kocaman) geldiğinde de İrfan Can transferi pazarlığında, Aykut hocanın istediği oyunculardan biri Linnes'ti. Parada anlaşamadıkları için olmadı bu olay" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve yerine yeni transfer Yedlin girmişti. Sakatlığı süren Linnes, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçında da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

BU SEZON 20 MAÇTA 4 ASİST

Ocak 2016'da Molde'den Galatasaray'a 2 milyon euro bonservisle transfer olan 29 yaşındaki Norveçli oyuncu, bu sezon 20 resmi maçta forma giydi ve 4 asist yaptı.