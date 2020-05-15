Martin Chivers'in Spurs Formasıyla En İyi Anları İngiliz oyuncu Martin Chivers, Spurs formasıyla 8 yıl boyunca 300'den fazla maça çıkmıştı. İngiliz forvet attığı gollerle Tottenham Hotspur'un kazandığı iki Lig Kupası ve UEFA Kupası'nda başroldeydi.

İngiliz oyuncu Martin Chivers, Spurs formasıyla 8 yıl boyunca 300'den fazla maça çıkmıştı. İngiliz forvet attığı gollerle Tottenham Hotspur'un kazandığı iki Lig Kupası ve UEFA Kupası'nda başroldeydi. Kaynak: Dugout