Martin Braithwaite Camp Nou'da İlk Maçına Çıktı

24.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:21

FC Barcelona'nın Leganes'ten 18 Milyon Euro'ya transfer ettiği Danimarkalı forvet Martin Braithwaite Camp Nou'da ilk kez sahaya çıktı. Takımının Eibar'ı 5-0 mağlup ettiği maçta 72. dakikada Griezmann'ın yerine oyuna giren Braithwaite Barcelona formasıyla ilk kez Camp Nou çimlerine ayak bastı.